(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Karista annoncent un nouveau partenariat stratégique : Eutelsat devient un nouveau souscripteur au sein du fonds Spacetech de la société de gestion. Karista disposera ainsi de moyens supplémentaires pour tirer le meilleur parti de l'accélération inédite de l'économie spatiale.

Pour Eutelsat, cette collaboration renforce son lien étroit avec les jeunes pousses innovantes du secteur, et partictipe au développement d'un riche écosystème spatial à la pointe de la technologie spatiale en France et en Europe. L'arrivée du leader des opérateurs de satellites confirme l'intérêt croissant des Satcom pour la transformation profonde de cet écosystème et l'émergence d'une nouvelle économie de l'espace avec des applications nouvelles.

Depuis septembre 2021, le fonds Spacetech de Karista investit dans de jeunes entreprises françaises et européennes qui développent des solutions liées à la révolution de la Spacetech avec des tickets allant de 1 à 5 millions d'euros en seed/series A. Sa cible de prédilection : les start-ups à fort potentiel qui participent à la construction des nouvelles infrastructures au sol, en orbite et s'appuient sur l'explosion des données disponibles pour construire les solutions innovantes et transformatrices des industries et divers secteurs de l'économie.

Son équipe d'investisseurs dédiés soutient des entreprises ayant un impact dans tous types de secteurs économiques avec un soucis de souveraineté et de durabilité (assurance, finance, agriculture, énergie, transports, environnement, télécommunications, sécurité, etc.).