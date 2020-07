Eutelsat Communications et Intelsat S.A. signent un accord pluriannuel stratégique

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Intelsat S.A. ont signé un accord de partenariat à long terme visant à sécuriser la position orbitale 48o Est. Le satellite EUTELSAT QUANTUM sera exploité à cette position, où les deux opérateurs détiennent des droits orbitaux.

Le satellite EUTELSAT QUANTUM dont le lancement est prévu d'ici fin 2020 est un satellite de croissance offrant des ressources en orbite exceptionnelles et des fonctionnalités uniques en matière de flexibilité. Son logiciel de paramétrage révolutionnaire permet aux clients de définir et de configurer la performance et la zone de couverture du satellite en fonction de leurs besoins spécifiques. La position 48o Est qui offre une couverture large, notamment de la région MENA, répond parfaitement aux exigences spécifiques des autorités gouvernementales qui comptent parmi les clients de cette position orbitale.

Conformément à l'accord pluriannuel, la capacité disponible sur EUTELSAT QUANTUM sera commercialisée par Eutelsat sa filiale Eutelsat Americas Corp. et par Intelsat et sa filiale, Intelsat General Communications LLC (IGC), ce qui permettra d'optimiser le potentiel commercial du satellite et d'en accélérer la montée en puissance.

Chaque opérateur bénéficiera de la force commerciale de son partenaire, notamment dans le secteur gouvernemental, ou IGC entend proposer les ressources en orbite du satellite EUTELSAT QUANTUM assorties de dispositifs de sécurité renforcés, parmi lesquels une gestion sécurisée et cryptée de la charge utile, une allocation de puissance ciblée et une configuration modulable du faisceau selon les besoins. Le partenariat ainsi créé permettra à la charge utile d'EUTELSAT Quantum de satisfaire aux exigences les plus strictes du gouvernement américain en matière de sécurité de l'information et de cybersécurité.