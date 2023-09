Eutelsat Communications : devient Eutelsat Group suite au rapprochement avec OneWeb

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce que son rapprochement avec OneWeb, réseau mondial de télécommunications par satellite en orbite basse (LEO), est désormais effectif, suite à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Eutelsat. Ce rapprochement donne naissance à Eutelsat Group.

La Société conserve son siège social à Paris. OneWeb sera une filiale opérant commercialement sous le nom d'Eutelsat OneWeb et conservera son centre opérationnel à Londres. La Société reste cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris et a déposé une demande d'admission sur le segment standard (standard listing segment) de la Bourse de Londres (London Stock Exchange).

Nouvellement créé, Eutelsat Group occupe une position stratégique qui en fait un leader mondial dans le domaine des télécommunications spatiales. La densité de réseau et les débits élevés des puissantes ressources GEO d'Eutelsat, associés à la faible latence et à la large couverture de la constellation LEO de OneWeb, permettront d'offrir aux clients des services de connectivité entièrement intégrés partout dans le monde. Ce rapprochement confirme le statut d'Eutelsat Group en tant que pionnier de l'industrie spatiale et leader en matière d'innovation technologique, démontrant ainsi son engagement continu à pousser toujours plus loin les frontières de la technologie satellitaire.

Grâce à la constellation LEO de OneWeb, d'ores et déjà en service et qui devrait être opérationnelle au niveau mondial d'ici fin 2023, les services GEO-LEO combinés ouvriront de nouveaux marchés et de nouvelles applications pour les clients. Ces services pourront s'appliquer notamment dans la Connectivité fixe (solutions de raccordement (backhaul), réseaux d'entreprise), les Services aux gouvernements et la Connectivité mobile (maritime et aérienne). Les activités de télédiffusion et de vidéo conserveront leur place au sein des activités d'Eutelsat Group et continueront à fournir des services innovants et sans équivalent, parmi lesquels de nouveaux services vidéo natifs sur IP, situés au confluent du haut-débit et de la télédiffusion.

L'entité combinée table sur un taux de croissance annuel composé (TCAC) à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur le moyen-long terme, qui devrait s'élever à environ 2 milliards d'euros en 2027. L'EBITDA ajusté de l'entité combinée devrait connaître un TCAC à deux chiffres sur la même période, dépassant la croissance des ventes.