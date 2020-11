Eutelsat Communications cède sa participation dans EBI pour 140 ME

(Boursier.com) — Eutelsat Communications a trouvé un accord pour céder sa participation de 51% dans Euro Broadband Infrastructure (EBI), la société exploitant le satellite KA SAT et ses activités de haut débit en Europe, à Viasat Inc, son actionnaire à hauteur de 49%, pour un montant initial de 140 millions d'euros. Cette opération parachève le processus de réorganisation et de simplification de la distribution par Eutelsat du haut débit en Europe qui fait suite à l'acquisition de Bigblu Broadband Europe, tout en permettant d'évoluer vers une technologie ouverte et de dégager des ressources financières en vue de les investir dans la distribution directe.

En vertu de l'accord, Eutelsat et ses filiales continueront à fournir des services transitoires à EBI, notamment l'exploitation des infrastructures terrestres de KA SAT, EBI assurant pour sa part la continuité de service auprès de la base d'abonnés de KA SAT de Bigblu Broadband Europe qu'Eutelsat a acheté en septembre 2020.

La participation sera cédée pour un montant initial de 140 millions d'euros, sous réserve d'ajustements usuels liés au besoin en fonds de roulement net et à l'endettement net à la date de finalisation de la transaction. A l'issue d'une période de deux ans à compter de la finalisation de la transaction, le prix de cession pourra être revu à la hausse ou à la baisse à hauteur de 20 millions d'euros, en fonction du montant de certains revenus générés par les activités d'EBI au cours de cette période. L'opération se traduira également par la déconsolidation par Eutelsat de la trésorerie détenue par EBI pour un montant de 90 ME au 30 septembre 2020.

L'opération devrait être finalisée au premier trimestre de l'année calendaire 2021, sous réserve de l'accomplissement des conditions suspensives habituelles.

L'impact net des opérations conjointes d'acquisition de Bigblu Broadband Europe et de cession d'EBI est estimé à environ -20 ME sur le chiffre d'affaires des activités opérationnelles et à -30 ME sur le cash-flow libre discrétionnaire du premier exercice financier complet qui suivra la finalisation des transactions.

Pour rappel, les objectifs de chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2020-21 et de cash-flow libre discrétionnaire pour l'exercice 2021-22 sont exprimés à périmètre constant. Compte tenu de la date de finalisation des deux transactions, l'impact sur le chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2020-21 sera limité et devrait, lors de la finalisation de la transaction, être absorbé dans l'objectif de chiffre d'affaires actuellement en vigueur.