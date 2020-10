Eutelsat Communications : bien reçu

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications remonte de près de 3% ce vendredi, à 8,58 euros, après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 315,3 millions d'euros sur le premier trimestre de son exercice 2020-2021, en légère baisse de 0,7% sur une base publiée et de 0,8% sur une base comparable. Au 30 septembre 2020, les satellites d'Eutelsat diffusaient 6.683 chaînes, en baisse de 4% sur un an.

Le nombre de chaînes en 'Haute Définition' s'est établi à 1.739, contre 1.582 un an plus tôt, soit en croissance de 10%, et représente 26% des chaînes contre 22,7% un an plus tôt. En conséquence, la consommation de Mbps est stable sur un an.

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes s'établit à 4,4 milliards d'euros, contre 4,2 milliards d'euros au 30 septembre 2019, et 4,1 milliards d'euros au 30 juin 2020. Cette croissance de 3% sur un an reflète l'intégration au carnet de commandes du renouvellement du contrat Sky Italia qui est partiellement compensée par la consommation naturelle du carnet de commandes.

Le carnet de commandes équivaut à 3,4 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020 et le Broadcast représente 70% du total.

Eutelsat estime que cette performance du premier trimestre est en ligne avec ses attentes et confirme son objectif de chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2020-2021 compris entre 1.180 et 1.220 millions d'euros. L'ensemble des autres objectifs financiers sont également confirmés...

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté son objectif sur le dossier de 14 à 13,8 euros, mais reste fondamentalement à l''achat'.