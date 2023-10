Eutelsat Communications annonce le succès de la mise en service de son satellite à très haut débit EUTELSAT KONNECT VHTS

(Boursier.com) — Eutelsat Communications vient d'annoncer le succès de la mise en service de son satellite à très haut débit EUTELSAT KONNECT VHTS à la position orbitale 2,7o Est.

Satellite de très grande puissance construit par Thales Alenia Space, EUTELSAT KONNECT VHTS a pour mission la fourniture du haut débit dans les segments de la connectivité fixe et mobile et des services aux gouvernements à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen Orient. Disposant de 230 faisceaux et doté d'une capacité en bande Ka de 500 Gbps, EUTELSAT KONNECT VHTS est à ce jour le satellite géostationnaire le plus imposant d'Europe. Il embarque le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite, alliant flexibilité dans l'allocation de capacité et usage optimal du spectre.

Doté d'une capacité 7 fois supérieure à celle du satellite de la précédente génération EUTELSAT KONNECT, ce satellite de pointe entame sa vie opérationnelle en orbite au service de plusieurs grands clients ayant souscrit des engagements fermes, notamment Orange via sa filiale Nordnet en couverture de la France, Telecom Italia Mobile pour l'Italie, et Thales Alenia Space pour accompagner notamment les clients gouvernementaux dans le déploiement de solutions de connectivité. D'un montant total de près de 450 millions d'euros, ces engagements confortent les objectifs de croissance du chiffre d'affaires d'Eutelsat Group pour les années à venir.

Eva Berneke, Directrice générale du Groupe Eutelsat, a commenté : "La mise en service du satellite ultramoderne EUTELSAT KONNECT VHTS constitue un jalon de taille pour notre Groupe, témoignant une nouvelle fois de notre position inégalée en matière d'innovation et de notre volonté résolue de hisser la connectivité à un niveau supérieur en Europe, avec pour objectif de combler la fracture numérique. Fort de sa capacité à fournir des services GEO-LEO combinés, en particulier dans les régions où la demande de services est la plus forte, EUTELSAT KONNECT VHTS représente un atout essentiel pour le portefeuille d'offres commerciales que le Groupe pourra proposer dans les années à venir. En outre, le nombre et la qualité des engagements d'ores et déjà souscrits reflètent le dynamisme de la demande en matière de connectivité par satellite, et ce même sur les marchés déjà bien établis."