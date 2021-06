Eutelsat Communications annonce le lancement d'Eutelsat ADVANCE

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce le lancement d'Eutelsat ADVANCE, une solution de réseaux planétaire offrant un accès illimité dans un monde marqué par l'impact puissant qu'exerce l'essor croissant de la numérisation sur les besoins en connectivité des entreprises.

Eutelsat ADVANCE est un service de connectivité géré de bout en bout qui comprend l'interconnexion des réseaux, un portail de gestion et des interfaces API à destination des prestataires de services et de leurs clients, des services de connectivité terrestre, des capacités en bande Ku et Ka, ainsi que des terminaux satellitaires. Commercialisé par le réseau de partenaires certifiés d'Eutelsat, Eutelsat ADVANCE permet à ses clients de dynamiser leur portefeuille de services en étoffant la gamme de services qu'ils proposent, tout en s'appuyant sur les puissantes ressources en orbite d'Eutelsat et sur son réseau d'assistance 24/7.

La nouvelle solution regroupe une panoplie d'offres sur mesure ciblant des marchés aussi variés que le maritime et l'aviation, les services aux entreprises, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la construction, de la banque et du détail, les services gouvernementaux et les télécoms - en offrant des solutions de raccordement sur mesure capables de répondre à tous types de besoins liés à l'extension de la couverture 4G/5G et aux liaisons de transmission à haut débit.

Le réseau mondial de services en bande Ku d'Eutelsat ADVANCE s'appuie sur la plate-forme Newtec Dialog de chez ST Engineering. Il facilite le repérage et la priorisation des applications afin d'améliorer les performances des applications les plus critiques pour l'entreprise, le tout à un coût compétitif et ajusté à l'usage.

