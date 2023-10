Eutelsat Communications annonce des objectifs ambitieux pour réduire son impact carbone

(Boursier.com) — Eutelsat Communications, l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, poursuit son engagement sans faille dans la lutte contre le réchauffement climatique en adoptant un ensemble d'objectifs ambitieux pour réduire l'impact environnemental de l'ensemble de ses activités, conformément aux exigences de l'Accord de Paris.

D'ici à 2030, le Groupe s'engage à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie (Scopes 1+2) par rapport à l'année de référence 2021. Pour atteindre ces objectifs, le Groupe prévoit :

d'augmenter la proportion d'énergies renouvelables dans sa consommation énergétique globale, notamment en ayant recours à des énergies à plus faible teneur en carbone pour plusieurs de ses installations clés ;

d'accroître ses capacités de production d'électricité provenant des panneaux solaires détenus et exploités dans ses téléports en France, en Italie, au Portugal et au Mexique ;

d'optimiser la consommation électrique dans les téléports en remplaçant et en renouvelant les équipements obsolètes.

Le Groupe soumettra prochainement ces objectifs à l'initiative Science Based Targets (SBTi) afin d'obtenir une évaluation indépendante et une validation de ces objectifs.

Parallèlement, le Groupe se prépare à procéder à une réévaluation détaillée de ses émissions relevant du Scope 3, laquelle sera conduite en 2024. Depuis 2021, le Groupe fait état de l'ensemble de ses émissions du Scope 3, y compris l'impact de sa flotte de satellites géostationnaires. Suite à l'intégration de OneWeb dans ses activités, Eutelsat Group élargira le périmètre de calcul de ses émissions de Scope 3 pour inclure la constellation de satellites LEO et les infrastructures au sol associées, principalement les portails de réseaux satellitaires (SNP).

Cette approche holistique reflète la volonté du Groupe de mieux appréhender son empreinte carbone, de renforcer ses efforts en matière de développement durable et de contribuer à la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale.

"Dans un monde confronté à des défis environnementaux majeurs, Eutelsat Group s'engage à mettre en oeuvre des mesures ambitieuses pour réduire ses émissions liées à la consommation d'énergie et protéger l'environnement tant sur Terre que dans l'espace. Nous sommes fermement convaincus qu'intégrer les impératifs environnementaux au coeur de nos métiers est indispensable pour garantir la réussite à long terme de nos activités et de notre stratégie", a déclaré Jean-Hubert Lenotte, Directeur de la Stratégie et des Ressources et membre du Comité exécutif.