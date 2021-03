Eutelsat commande le satellite Eutelsat 36D auprès d'Airbus

Eutelsat commande le satellite Eutelsat 36D auprès d'Airbus









Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce la signature avec Airbus d'un contrat portant sur la commande du satellite Eutelsat 36D pour succéder à Eutelsat 36B dont la durée de vie opérationnelle devrait s'achever fin 2026, à la position orbitale phare d'Eutelsat à 36 degrés Est. Desservant l'Afrique, la Russie et l'Europe, 36 degrés Est constitue une position orbitale privilégiée pour Eutelsat, se plaçant au troisième rang pour le CA généré, tout juste devancée par 13 degrés Est (Hotbird) et 7/8 degrés Ouest, et à la deuxième place pour les services gouvernementaux, affichant un taux de remplissage exceptionnel qui témoigne d'une demande soutenue sur sa zone de couverture. Ses deux satellites, Eutelsat 36B et Eutelsat 36C, accompagnent notamment les activités audiovisuelles de clients majeurs, dont Multichoice et ZAP en Afrique, ainsi que Tricolor et NTV+ en Russie.

Équipé de 70 répéteurs en bande Ku, le satellite tout-électrique Eutelsat 36D assurera la continuité des missions d'Eutelsat 36B, tout en offrant des améliorations sur ses zones de couverture et ses performances. Reposant sur la plateforme ultramoderne Eurostar Neo d'Airbus, le satellite offre une charge utile de plus grande capacité et des systèmes de contrôle thermique et d'alimentation plus efficaces, associés à des délais de construction réduits et des coûts optimisés. Le lancement du satellite est prévu pour le premier semestre 2024 avec une boucle de protection conséquente "qui illustre son importance cruciale pour ses principaux clients".

Cette commande ne modifie pas la stratégie d'Eutelsat en matière de dépenses d'investissement, conclut le groupe.