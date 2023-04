Eutelsat choisi par Poulsat pour le raccordement à Internet d'écoles en Afrique du Nord

(Boursier.com) — Eutelsat Communications vient de nouer un partenariat avec Poulsat permettant aux établissements scolaires situés en Afrique du Nord de bénéficier de services Internet à haut débit grâce à Eutelsat Advance, une solution innovante de réseau satellitaire en tant que service.

Initié par Poulsat et soutenu par le Groupe de la Banque mondiale, le projet de 'salle de classe numérique' prévoit de doter plus d'une centaine d'écoles d'une connexion Internet au cours des 3 prochaines années. Cette collaboration ouvre la voie à l'enseignement à distance et à l'éducation des enfants vivant à l'écart des réseaux terrestres, favorisant ainsi l'autonomie de communautés entières dans la région du Sahel et au-delà.

La solution de connectivité Eutelsat Advance en bande Ka proposée par Poulsat fait appel à des terminaux VSAT alimentés grâce à l'énergie solaire et reliés à des points d'accès WiFi en local et à des solutions cloud exclusives, ce qui permet aux enseignants et aux élèves de partager des fichiers en classe. Créée en 2004, Poulsat élabore des solutions de communications par satellite sur mesure pour répondre aux besoins en connectivité haut débit terrestre à prix abordables, partout dans le monde. Sa mission consistant à assurer une connectivité universelle, Poulsat met au point des solutions optimales et durables pour les principaux usages et besoins de ses clients dans les régions situées à l'écart des réseaux de télécommunications terrestres. Pour ce faire, Poulsat s'appuie sur une approche à la fois économique et pédagogique en assurant la formation des populations concernées et en favorisant l'emploi local, ce qui contribue à assurer la pérennité de ces projets dans les années à venir.

Le partenariat signé avec Poulsat permet à Eutelsat d'élargir son portefeuille de clients qui ont opté pour Eutelsat Advance, une solution puissante et avantageuse pour la fourniture de services de connectivité avancés. Cette collaboration accentue en outre les engagements d'Eutelsat en matière de responsabilité sociale et environnementale en facilitant l'accès à Internet pour tous, en particulier dans les zones non desservies par les infrastructures de télécommunications terrestres.