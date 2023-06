Eutelsat : cession des activités de vente au détail de services haut débit en Europe

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce la signature d'un accord portant sur la cession de ses activités de vente au détail de services haut débit en Europe au bénéfice d'un opérateur privé reconnu pour son expertise.

Les activités visées par cette cession englobent celles de la filiale Bigblu Operations Ltd ainsi que les autres activités de vente au détail réalisées au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en Hongrie et en Grèce.

Cette cession fait suite au succès du modèle de distribution indirecte d'Eutelsat sur le marché du haut débit par satellite en Europe, conforté par les accords de vente en gros signés avec Orange (France), TIM (Italie), Hispasat (Espagne) et Swisscom (Suisse) portant sur la capacité à bord du satellite Eutelsat Konnect en couverture de leurs marchés respectifs. L'opérateur privé entend également se positionner en tant que distributeur indirect sur les marchés existants.

Ce modèle de distribution privilégié par le Groupe se verra renforcé par l'entrée en service attendue au second semestre 2023 du satellite Konnect VHTS doté de 230 faisceaux sur l'Europe et la région MENA. Il offrira une capacité en bande Ka de 500 Gbps susceptible de s'adapter en fonction des besoins du marché et des spécificités de chaque pays.

Des engagements fermes ont déjà été souscrits par de grands opérateurs européens de télécommunications pour une partie de ces ressources incrémentales (à titre d'exemple Orange, TIM ou Swisscom), confortant la capacité de Konnect VHTS à proposer une solution à la fois performante et compétitive pour l'accès au haut débit dans les régions les moins bien desservies d'Europe.