Eutelsat : certification de niveau 4 renouvelé au téléport de Paris-Rambouillet

Eutelsat : certification de niveau 4 renouvelé au téléport de Paris-Rambouillet









Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — L'Association mondiale des téléports (WTA) vient de reconduire la certification de niveau 4 décernée au téléport de Paris-Rambouillet d'Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) suite à un audit des installations effectué par la WTA dans le cadre de son programme de certification des téléports.

Le programme de certification des téléports conduit par la WTA s'adresse à la fois aux opérateurs de téléport et à leurs clients. Il s'inscrit dans une démarche objective, transparente et reconnue mondialement qui permet d'évaluer la qualité des opérations menées au service des clients et partenaires stratégiques. En outre, le programme propose aux clients les moyens de choisir le téléport le plus à même de répondre à leurs besoins, tant en termes de performance que de coûts. Valable durant 3 ans, la certification complète est délivrée selon un niveau variant de 1 à 4, 4 correspondant au niveau d'excellence le plus élevé.

José Sanchez, Directeur de l'exploitation des services, a commenté : "Nous sommes ravis de constater que la certification de niveau 4 de la WTA a été reconduite. Nous avons été le tout premier opérateur de satellites à avoir décroché la certification en 2016 et le tout premier téléport à avoir obtenu le niveau 4. Se voir décerner, une nouvelle fois encore, le niveau de certification suprême met en lumière la mobilisation totale de nos équipes qui oeuvrent au quotidien pour offrir une qualité de service optimale à nos clients. Cela souligne par ailleurs la fiabilité de notre site de Paris-Rambouillet, en termes d'infrastructures, de sécurité, d'organisation et de procédures opérationnelles. Le programme de certification de la WTA lancé en 2015 est devenu un instrument de premier plan permettant à l'Association de renforcer les normes du secteur. Le renouvellement de notre certification illustre notre engagement en faveur de l'excellence."