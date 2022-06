Eutelsat : certification annoncée

(Boursier.com) — Le téléport d'Eutelsat à Turin, en Italie, vient d'obtenir la certification ISO 14001, témoignant de l'engagement du groupe à limiter l'impact environnemental de ses opérations terrestres, principalement effectuées au sein de ses téléports. Attribuée par Bureau Veritas, l'un des leaders mondiaux des services de certification, cette labellisation vient s'ajouter à celle similaire obtenue en juillet dernier par le téléport d'Eutelsat à Cagliari (Italie). La norme ISO 14001 est une norme internationale. L'application de ses exigences permet de contrôler et d'améliorer les performances environnementales des entreprises. Elle certifie un système de management environnemental, soit un ensemble de processus permettant la prise en compte de l'environnement dans les autres systèmes de gestion de l'entreprise. Pour obtenir un SME répondant aux exigences ISO 14001, ce dernier doit permettre à l'entreprise de piloter ses performances, de réduire son empreinte carbone, de sensibiliser ses salariés et de respecter les réglementations environnementales en vigueur, le tout dans une logique d'amélioration continue avec des indicateurs et des contrôles permettant d'apporter des changements bénéfiques au système.