Eutelsat : Bpifrance détient plus de 25% du capital

(Boursier.com) — Bpifrance détient plus d'un quart du tour de table d'Eutelsat. La banque publique d'investissement a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 décembre, indirectement, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, les seuils de 25% du capital et des droits de vote d'Eutelsat et détenir indirectement 64.586.426 actions représentant autant de droits de vote, soit 25,95% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte de l'exercice par Bpifrance Participations de l'option pour le paiement du dividende en actions nouvelles de l'opérateur satellites.

Bpifrance Participation précise ne pas envisager de procéder à des achats d'actions de la société et n'a pas l'intention de prendre le contrôle du groupe.