Eutelsat : BluTV lance une nouvelle plate-forme TV au Brésil

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — 1Sat Telecomunicaçoes annonce le lancement de BluTV, une nouvelle plate-forme de télédiffusion en réception directe dédiée au marché brésilien, en s'appuyant sur la couverture du satellite EUTELSAT 65 West A d'Eutelsat. L'offre de base de BluTV regroupera plus de 100 chaînes diffusant des films, des séries, des programmes sportifs, des émissions axées sur la vie quotidienne, la culture et l'actualité, accessibles au format standard et en haute définition.

Philippe Oliva, directeur commercial d'Eutelsat, a ajouté : "nous sommes ravis d'accompagner BluTV dans le lancement de son offre sur le marché brésilien. Avec ses puissants répéteurs dédiés à la couverture de l'ensemble du territoire brésilien, EUTELSAT 65 West A est un relais incontournable permettant à BluTV de desservir la plus vaste audience possible sur ce marché porteur".

EUTELSAT 65 West A est un satellite tri-bande conçu pour répondre aux besoins des marchés en plein essor d'Amérique latine. Sa puissante charge utile en bande Ku permet la réception directe de chaînes numériques et HD partout au Brésil.