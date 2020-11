Eutelsat : approbation d'un dividende de 0,89 euro par action

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — L 'assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Eutelsat Communications, réunie ce jour à huis clos, a approuvé l'ensemble de résolutions proposées, et notamment le dividende au titre de l'exercice 2019-20, d'un montant de 0,89 euro par action. Le paiement du dividende aura lieu le 24 novembre. Le renouvellement des mandats d'administrateur de Rodolphe Belmer et du Fonds Stratégique de Participations a aussi été approuvé, tout comme la rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunération. Toutes les résolutions ont été approuvées avec des pourcentages supérieurs à 89%. Le Conseil d'administration est composé de 10 membres, dont 50% de femmes et 70% d'indépendants. Le résultat des votes sera mis à disposition sur le site de la société.