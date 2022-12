Eutelsat ajuste ses objectifs annuels après la cessation des activités de diffusion de chaînes en Russie et en Iran

(Boursier.com) — Les décisions européennes sur la Russie et l'Iran vont peser sur l'activité et les résultats d'Eutelsat Communications. Respectant l'ensemble des mesures restrictives adoptées par les instances de régulation françaises et européennes compétentes, conformément à ses engagements, le groupe a mis en oeuvre les mesures suivantes à compter du mercredi 21 décembre.

- Conformément à la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) en date du 14 décembre 2022, Eutelsat a cessé toute intervention dans la diffusion des services de trois chaînes de télévision, à savoir Rossiya One, Pervyi Kanal et NTV, dans le respect du délai de mise en conformité fixé à 7 jours.

- Conformément au Règlement 2022/2474 du Conseil de l'Union européenne (UE) en date du 16 décembre 2022, ces trois mêmes chaînes ainsi qu'une quatrième chaîne RenTV, feront l'objet de mesures restrictives si le Conseil en décide ainsi avant le 1er février 2023, conformément à l'avis 2022/C 481 I/04 publié le 19 décembre 2022 par le Conseil de l'UE.

- Dans le cadre de la mise en oeuvre ou des préparatifs de mise en oeuvre des mesures précitées, Eutelsat s'est en outre assuré de ne pas intervenir dans la diffusion de la chaîne RT News en Russie. Par ailleurs, Eutelsat conduit des démarches régulières auprès de ses partenaires distributeurs partout dans le monde afin de s'assurer que les dispositions de l'article 2(f) du Règlement UE 2014/833 relatif à l'interdiction de diffusion de certaines chaînes russes soient respectées dans leur intégralité.

-Conformément au Règlement 2022/2428 du Conseil de l'UE en date du 12 décembre 2022, Eutelsat a mis fin à l'ensemble des activités de diffusion liées à l'entité Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Objectifs 2022-2023 ajustés

Au titre de l'exercice 2022-2023, la mise en oeuvre des mesures précitées devrait avoir un impact négatif cumulé se situant dans une fourchette comprise entre 10 et 15 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du Groupe, et entre 15 et 20 millions d'euros sur l'EBITDA, prenant en compte les coûts et risques de recouvrement. L'impact sur le cash-flow libre discrétionnaire ajusté du Groupe au titre de l'exercice 2022-2023 est estimé à environ 10 ME.

L'objectif du Groupe pour l'exercice 2022-2023 s'agissant du chiffre d'affaires des activités opérationnelles est ainsi mécaniquement ajusté, et est désormais compris entre 1,135 et 1,165 MdE (sur la base d'un taux de change EUR/USD de 1.00). L'objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté attendu en moyenne à 420 ME par an pour l'exercice 2022-2023 et l'exercice 2023-2024 (sur la base d'un taux de change EUR/USD de 1.00) est confirmé.