Eutelsat : accord pluriannuel avec Paratus

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Paratus annoncent la signature d'un accord pluriannuel portant sur la distribution de services d'accès internet de grande qualité en Afrique du Sud. En s'appuyant sur "la flexibilité opérationnelle et la puissance sans précédent" du satellite HTS de nouvelle génération Eutelsat Konnect", Paratus proposera des services de connectivité dans les zones rurales et isolées d'Afrique du Sud aux entreprises du secteur agricole, aux fermes de gibier et aux PME, ainsi qu'aux particuliers pour les besoins liés au travail à domicile, à l'enseignement à distance et à l'utilisation de l'internet en général.

Lancés début septembre 2020, les services internet proposés par Paratus se déclinent en forfaits de 10, 20 et 30 Mbps, assortis d'une assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et nécessitant le recours à de petites antennes paraboliques à prix abordables. Ils rencontrent "un vif succès, témoignant de la forte demande en haut débit dans les territoires reculés".