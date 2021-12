Eutelsat : accord avec Vodacom Tanzania

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Vodacom Tanzania PLC ont signé un contrat de service portant sur des services managés qui permettront de desservir les régions les plus isolées de Tanzanie en s'appuyant sur les ressources en orbite du satellite multifaisceaux Eutelsat Konnect. Après le succès de la phase de validation de principe, Vodacom procèdera à la commercialisation des services fournis par le satellite sous sa propre marque, ce qui lui permettra de proposer un éventail de services à des clients auparavant non desservis par les infrastructures existantes, en particulier ceux opérant dans les secteurs du B2B et du tourisme. Les services de raccordement seront assurés par Konnect Africa pour le compte de Vodacom.

Fondée en 2000 sous la bannière du groupe britannique Vodafone, Vodacom Tanzania est le leader des télécommunications en Tanzanie. Comptant plus de 15 millions de clients, la société propose un large éventail de services aux particuliers et aux entreprises, notamment des services de téléphonie, de données, de messagerie, des services financiers et des solutions destinées aux entreprises. La stratégie de Vodacom Tanzania PLC repose sur la notion d'inclusion pour tous, ce qui passe notamment par la réduction de la fracture numérique. Ce partenariat revêt donc une dimension particulière pour Vodacom car il profitera aux populations restées à l'écart des réseaux de connexion depuis l'indépendance du pays.