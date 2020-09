Eutelsat : accord avec Paratus

Eutelsat : accord avec Paratus









Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Paratus, ont signé un accord de distribution pluriannuel pour apporter une connectivité réseau de haute qualité en Afrique du Sud. Paratus tirera parti de la flexibilité opérationnelle et de la puissance sans précédent d'EUTELSAT KONNECT, le satellite à haut débit de nouvelle génération pour apporter la connectivité aux zones reculées et rurales d'Afrique du Sud aux entreprises opérant dans l'agriculture, les fermes de jeux et le segment des PME et les consommateurs, pour le travail à domicile, l'enseignement à domicile et l'utilisation générale d'Internet...

Lancées début septembre 2020, les offres de Paratus, basées sur des forfaits de 10, 20 et 30 Mbps, avec un support technique 24h / 24 et 7j / 7, et fonctionnant avec de petites paraboles rentables connaissent déjà une forte demande, mettant en évidence le fort besoin de connectivité à haut débit dans les zones reculées...