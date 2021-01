Eutelsat : accord avec Liquid Telecom

(Boursier.com) — Liquid telecom, premier groupe de télécommunications d'Afrique, vient de reconduire et renforcer ses contrats portant sur la capacité en bande Ku à bord du satellite Eutelsat 7B d'Eutelsat. Aux termes de cet accord pluriannuel portant sur plusieurs répéteurs, Liquid Telecom continuera de s'appuyer sur la couverture inégalée de l'Afrique subsaharienne qu'assure la position orbitale 7 degrés Est pour étoffer ses services VSAT. Les clients bénéficieront ainsi d'un accès Internet rapide et fiable, jusque dans les zones les plus reculées de la région.