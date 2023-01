Eutelsat a procédé avec succès à la passivation du satellite EUTELSAT 5 West A

(Boursier.com) — Destiné à l'origine à une exploitation opérationnelle d'une durée de 15 ans, le satellite EUTELSAT 5 West A a tiré sa révérence après une période remarquable de plus de 20 ans de service fructueux en orbite. Comme prévu, le satellite a été réorbité avec succès à plus de 400 km au-dessus de l'arc géostationnaire, puis son système de propulsion a été dépressurisé et les différents équipements électriques à bord ont été mis hors service. L'opération finale de désactivation de la dernière source de radiofréquence (émetteur de télémétrie) a été effectuée le 13 janvier à 09:57 UTC (10:57 heure locale) depuis le Centre de contrôle des satellites situé à Issy-les-Moulineaux.

Les activités de mise hors service effectuées par les équipes chargées du pilotage de la mission ont permis de positionner le satellite dans de bonnes conditions de sécurité, à savoir sur une orbite et selon une configuration parfaitement conformes aux exigences du droit spatial français et aux recommandations internationales en matière de gestion du trafic spatial.

Adossé à une plateforme Spacebus 3000B3 construite par la société Alcatel Alenia Space (aujourd'hui Thales Alenia Space), le satellite fut construit à l'origine pour le compte de Stellat. Peu après son lancement en juillet 2002, le satellite a fait l'objet d'un rachat par Eutelsat et a été rebaptisé Atlantic Bird-3 pour être exploité à la position orbitale 5o Ouest qu'il n'a pas quittée durant toute sa vie opérationnelle. En 2012, le satellite fut renommé EUTELSAT 5 West A et exploité sur une orbite inclinée depuis fin 2019, ce qui a permis d'en prolonger la durée de vie en orbite.

En janvier 2020 a débuté la migration progressive des services vers le nouveau satellite EUTELSAT 5 West B, ainsi que vers d'autres satellites de la flotte d'Eutelsat afin de pouvoir garantir aux clients une continuité sans faille des services. L'exploitation d'EUTELSAT 5 West A s'est poursuivie jusqu'à sa mise hors service, notamment dans le secteur de la connectivité maritime.

Satellite de disruption pour le Groupe, EUTELSAT 5 West A a favorisé le passage à la télévision numérique, notamment en France où au début des années 2000, la télévision analogique a fait place à la technologie de transmission numérique.