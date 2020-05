Eutelsat : 322 ME de facturations trimestrielles

Crédit photo © Thales Alenia Space / imag[IN]

(Boursier.com) — Eutelsat fait état d'un chiffre d'affaires des activités opérationnelles du troisième trimestre en repli de 1,6% sur un an à 322 ME et en progression de 1,2% par rapport au deuxième trimestre.

On note la résilience du broadcast avec un retour à la croissance sur une base séquentielle.

Le carnet de commandes de 4,2 Milliards d'Euros représentent 3,2 années de chiffre d'affaires.

La société confirme les perspectives financières révisées le 9 avril.