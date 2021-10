Eutelsat : +22% sur la semaine après l'offre de Drahi

(Boursier.com) — Eutelsat signe la hausse de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'un gain de plus de 22%. L'opérateur de satellites s'est envolé après avoir reçu une "proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital social de la société" à hauteur de 12,1 euros par action, tout dividende attaché. Une offre repoussée par la société... Selon les informations publiées hier par les 'Echos', Eutelsat juge l'offre insuffisante mais laisse une voie ouverte. L'Etat, qui détient directement et indirectement environ 27% du capital d'Eutelsat, n'aurait également pas mis son veto à une telle opération. Un feuilleton à suivre.