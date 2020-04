Europlasma veut se relancer avec un nouveau modèle et donne la priorité à l'opérationnel en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Europlasma communique ce matin un endettement financier brut réduit de 7,7 ME sur l'exercice pour être ramené à 24,5 ME. Après la renégociation finalisée en 2019, plus de 90% de cette dette a une échéance de remboursement supérieure à 5 ans.

Concernant le compte de résultat 2019, alors que les sites industriels étaient largement fermés, le chiffre d'affaires ressort à 3,2 ME soit 8,1 ME de moins qu'en 2018. L'EBITDA ressort à -7 ME et le résultat net part du Groupe à -10,6 ME, soit une perte divisée par 5 en un an.

Alors que l'entreprise est entrée dans un plan de continuation, elle compte faire évoluer son modèle économique vers la vente de technologies et services associés "tout en maîtrisant les capitaux engagés dans l'exploitation de la technologie".

La société ajoute que l'épidémie actuelle de coronavirus ne remet pas en cause le développement des partenariats récemment noués. Europlasma compte se financer via une ligne de financement flexible d'un montant nominal maximal de 30 ME sous forme d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscriptions d'actions. À fin 2019, 3 tranches ont été tirées pour un montant total de 6 ME. Le solde permettrait de lever jusqu'à 24 ME.

La priorité est maintenant donnée à l'opérationnel pour l'exercice 2020.