Europlasma : un contrat de 7 ans en Italie pour Inertam

(Boursier.com) — Europlasma , spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a signé un accord-cadre d'une durée de 7 ans avec la société italienne Furia qui exploite notamment une plateforme de collecte de déchets dangereux d'une capacité annuelle de 223.000 tonnes en vue de leur envoi dans les filières de valorisation dédiées.

Inertam et Furia ont convenu de collaborer pour que les déchets amiantés italiens collectés soient acheminés vers le centre de traitement de Morcenx-la-Nouvelle dans les Landes afin d'y être définitivement détruits par vitrification. Au-delà des raisons environnementale et sanitaire, le choix de la vitrification pour les déchets d'amiante s'inscrit dans une logique d'économie circulaire puisque le sous-produit obtenu, appelé Cofalit, sera par la suite valorisé en remblai de sous-couche routière.

Furia et Inertam travaillent d'ores et déjà à l'instruction d'une autorisation de transport transfrontalier entre l'Italie et la France à hauteur de 500 tonnes de déchets d'amiante.