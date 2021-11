Europlasma : tirage de trois tranches de 100 obligations convertibles en actions

(Boursier.com) — Dans le cadre du contrat d'émission de 10.000 bons d'émissions d'obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la société avec bons de souscriptions d'actions attachés le cas échéant conclu entre Europlasma S.A et Global Corporate Finance Opportunities 11 le 16 avril 2021, la société annonce qu'elle a procédé ce jour au tirage de trois tranches de 100 OCA chacune, correspondant aux tranches 14 à 16, pour un montant nominal total de 3 ME.

Le programme de financement, d'un montant maximum de 100 ME sur 7 ans, doit servir, pour 75%, à financer de nouveaux projets générateurs de valeur.

À ce titre, les fonds issus de ce tirage seront alloués à :

des investissements prioritaires pour Les forges de Tarbes, filiale acquise le 4 août dernier, conformément aux engagements pris devant les Tribunal de Commerce de Paris, visant la consolidation de l'outil de production et l'amélioration de sa robustesse et de sa performance ;

la finalisation des bureaux et de la base vie du site de traitement des déchets d'amiante Inertam. Grâce à cette réalisation, soutenue par le Conseil Départemental des Landes, Inertam disposera d'un ensemble immobilier doté d'une haute efficacité énergétique et thermique lui permettant notamment de réaliser de véritables économies au fil du temps ;

l'acquisition d'un scanner à rayons X pour vérifier la conformité du contenu des colis de déchets d'amiante et éventuellement identifier des objets qui pourraient pénaliser la production afin de les extraire avant leur introduction dans le broyeur. Ce dispositif devrait permettre ainsi un gain de productivité et de rentabilité ;

l'aménagement de la zone de préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) de CHOPEX, notamment avec la mise en place d'un système autonome de chargement des camions en CSR. Cette mesure permettra d'une part, de diminuer les coûts d'exploitation à terme et d'autre part, de contenir la dispersion de matière lors du chargement.