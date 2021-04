Europlasma : tirage de 5 tranches de 100 obligations convertibles en actions

Europlasma : tirage de 5 tranches de 100 obligations convertibles en actions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre du contrat d'émission de bons d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec bons de souscription d'actions attachés le cas échéant ("OCABSA"), conclu entre Europlasma S.A et Global Corporate Finance Opportunities 11 en date du 16 avril 2021, la société annonce qu'elle a procédé ce jour au tirage des 5 premières tranches de 100 OCABSA chacune, pour un montant nominal total de 5.000.000 d'euros.

Le programme de financement, d'un montant maximum de 100 ME sur 7 ans, doit servir, pour 75%, à financer de nouveaux projets générateurs de valeur. À ce titre, les fonds issus de ce premier tirage seront notamment alloués à :

La modernisation de la ligne de préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) suite à la signature du premier contrat pluriannuel de 4,5 ME sur 5 ans portant sur la transformation de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets d'activité économique (DAE) en CSR.

Les investissements réalisés avant la fin du premier semestre 2021 permettront une meilleure productivité et par conséquent un accroissement sensible des cadences de livraison de nos partenaires dans un environnement plus robuste et sécurisé. La production actuelle ne sera pas affectée par les travaux.

La poursuite de la transformation du site d'Inertam, notamment la construction de nouveaux bureaux et d'une base de vie sur le site, indispensables pour d'une part, améliorer sensiblement les conditions de travail des salariés et, d'autre part, faire du site un showroom commercial et une vitrine technologique du savoir-faire du Groupe en matière de vitrification d'amiante. Ainsi, Inertam disposera d'installations et de locaux aux standards internationaux, conformes à son positionnement technologique et pouvant accueillir chercheurs, clients, prospects et autres partenaires à compter de fin octobre 2021.