Europlasma : tirage d'une tranche de 200 OCEANE

(Boursier.com) — Europlasma , spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce avoir procédé au tirage de la onzième tranche de 200 OCEANE, sans BSA attachés, pour un montant nominal d'un million d'euros.

La société rappelle avoir annoncé par communiqué de presse du 23 mars 2023, la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 15 ME sur 3 ans, par émission de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes avec bons de souscription attachés le cas échéant au profit de Environmental Performance Financing.

Impact dilutif de l'émission

L'émission des 200 OCEANE réalisée ce jour pourrait donner lieu à la création de 185.185.185 actions nouvelles sur la base d'un prix de conversion théorique de 0,0054 euro, soit 100% du plus bas cours quotidien moyen pondéré par les volumes de l'action ordinaire sur les 15 jours de bourse consécutifs précédant immédiatement le tirage de ce jour.

La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société à ce jour pourrait ainsi ressortir à 0,62%.

Risque de liquidité et d'horizon de financement

À la date du dernier Rapport Financier Semestriel, la société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime qu'avec l'utilisation des 15 tranches de 1 ME de la présente ligne de financement obligataire, dans l'hypothèse de l'émission de la totalité des OCEANE émises au titre des 15 tranches, elle est en mesure de financer les activités et investissements de sa filiale Les Forges de Tarbes jusqu'au 31 mars 2026.

En outre, le Groupe rappelle que la ligne de crédit d'un montant maximal de 14,4 ME lui permet de couvrir les besoins en financement et les investissements au titre de ses autres activités (traitement, valorisation des déchets et décarbonation) jusqu'au 30 juin 2024.

Cadre juridique

Les principales caractéristiques des Bons d'Emission, des OCEANE et des BSA, les risques et l'impact dilutif liés à l'émission de ces valeurs mobilières ainsi que la destination des fonds provenant des souscriptions sont détaillés dans le communiqué de presse du 23 mars 2023. La Société rappelle que 8.426.966 BSA ont été attachés aux 200 OCEANE émises au titre de la première tranche.

Un tableau de suivi des Bons d'Emissions, des OCEANE et des BSA est disponible sur le site internet de la société, page "Investisseurs", rubrique "Nos publications financières et information réglementée", onglet "information sur le capital".