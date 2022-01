Europlasma : succès de la campagne 2021 d'Inertam

(Boursier.com) — Europlasma annonce les performances d'Inertam, filiale de traitement de l'amiante, en 2021. Grâce aux deux phases d'optimisation et d'amélioration effectuées durant l'hiver et l'été 2021, les cadences de production sur le 4ème trimestre 2021 ont atteint un niveau élevé. Le volume moyen journalier s'élève à 23 tonnes (18 tonnes au moment de l'arrêt en 2019).

L'objectif de production fixé à 4.700 tonnes en 2021 a par conséquent été dépassé. Le chiffre d'affaires estimé de l'activité traitement de l'amiante ressort à 7,6 ME sur l'exercice (chiffres non audités) contre 3,8 ME en 2020.

Le stock historique a ainsi fortement diminué pour s'établir à 3.400 tonnes au 31 décembre 2021. Il représentait 9.200 tonnes au redémarrage de l'usine à l'été 2020. De fait, le Groupe a réduit son passif de près de 9 ME en seulement 18 mois.

Les travaux d'optimisation de la ligne de production ont confirmé leur efficacité. Outre l'amélioration des cadences de production, ils ont permis de démontrer leur efficience énergétique et d'une manière générale d'augmenter la productivité. La flambée récente du prix de l'énergie impacte sensiblement le coût de traitement à la tonne dont la tarification des déchets historiques ne tient pas compte. Ainsi, afin de profiter des meilleurs tarifs en matière d'énergie, Inertam anticipe les arrêts de maintenance programmée et d'amélioration continue du procédé.

Toutes choses égales par ailleurs, ce changement d'agenda permet une économie de 700 kE en concentrant l'activité en dehors de la période hivernale. Les objectifs 2022 d'Inertam de traiter 5.100 tonnes demeurent inchangés.

Stéphane Bonillo, Directeur Industriel du Groupe, déclare : "Les cadences de production d'Inertam ont augmenté progressivement en 2021 pour s'accélérer sur le dernier trimestre à la suite notamment de la mise en place de trois stockeurs de nouvelle génération dans la zone de préparation des déchets. Ces résultats confirment la pertinence du programme d'investissement dont a bénéficié Inertam pour l'optimisation de son outil industriel".