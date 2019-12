Europlasma : seconde convocation d'Assemblée générale

Europlasma : seconde convocation d'Assemblée générale









Crédit photo © Inertam

(Boursier.com) — L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Europlasma réunie ce jour, sur 1ère convocation, n'a pu délibérer faute de quorum.

Comme annoncé dans l'avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 25 octobre, les résolutions soumises à cette Assemblée générale seront soumises lors d'une nouvelle Assemblée générale.

Les actionnaires d'Europlasma seront ainsi appelés à se réunir sur seconde convocation le 20 décembre 2019 à 11h, à Pessac en Gironde.

Les documents et renseignements relatifs à l'Assemblée Générale du 20 décembre 2019 sont et seront tenus à la disposition des actionnaires selon les dispositions légales et réglementaires applicables. Ils peuvent être consultés sur le site Internet de la société dans l'espace actionnaires.