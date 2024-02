Europlasma : réunion pour acter la finalisation du financement autour du projet de reprise de MG Valdunes

(Boursier.com) — Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'Industrie et de l'Energie, a tenu une réunion lundi autour du projet de reprise pour l'entreprise MG-Valdunes porté par l'entreprise française Europlasma. Au-delà de Jérôme Garnache-Creuillot, Président Directeur Général d'Europlasma, étaient présents Xavier Bertrand, président du Conseil Régional des Hauts-de-France, Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, trois représentants de la CGT Valdunes, ainsi que les élus locaux des deux territoires d'implantation des deux sites de Valdunes.

Cette réunion importante a permis de confirmer l'engagement collectif autour du projet porté par Europlasma qui permettrait, grâce à la reprise des deux sites de production de Valdunes (la forge de Leffrinckoucke et l'usine de traitement thermique et d'usinage à Trith-Saint-Léger), le maintien de la dernière filière de production de roues pour le ferroviaire en France.

Le projet porté par Europlasma a notamment pour objectif de travailler sur le contenu carbone de la filière et vise la production à terme de "roues vertes", inscrivant son projet dans la politique de décarbonation de l'industrie portée aujourd'hui par le gouvernement.

En particulier, le plan de financement du projet - dont le montant total des besoins est estimé à un peu plus de 35 ME sur les 3 prochaines années pour 30 ME d'investissements - a été acté, avec une répartition équilibrée entre efforts publics et privés. En particulier, Europlasma s'est engagé à apporter 15 ME de fonds propres sur les 3 prochaines années, l'Etat jusqu'à 15 ME sous forme prêt, les collectivités locales jusqu'à 5 ME (dont 4 ME de financement du foncier et 1MEUR de subventions). La SNCF s'est par ailleurs engagée à participer à hauteur de 1 ME dans le futur Valdunes, sous une forme qui reste à préciser, ce qui témoigne d'un soutien fort de l'entreprise à la filière industrielle.

Cette réunion marquait l'une des dernières étapes importantes avant l'audience au tribunal de commerce de Lille d'examen de l'offre portée par Europlasma.

Pour Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie : "La réunion a permis de concrétiser presque un an de travail collectif pour le sauvetage de Valdunes. Nous avons aujourd'hui un repreneur - Europlasma - qui est prêt à porter un projet visant le maintien de cette filière ferroviaire à travers la décarbonation de la production, ce qui est particulièrement important pour moi et représentatif de ce que nous voulons porter. Je tiens à saluer et remercier l'ensemble des parties prenantes engagées, notamment les salariés, les organisations syndicales et les élus locaux. Je tiens également à m'adresser à l'ensemble des salariés qui ne seraient pas repris si l'offre d'Europlasma devait être retenue par le tribunal de commerce de Lille pour leur confirmer que l'Etat sera à leurs côtés et leur apportera un soutien tout particulier jusqu'à ce que chacun ait retrouvé une solution."