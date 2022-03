Europlasma reprend SATMA PPC

(Boursier.com) — Europlasma , spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce sa désignation par le tribunal de commerce de Grenoble en qualité de repreneur de SATMA PPC, fabricant d'anodes en aluminium pour condensateurs électrolytiques. L'offre de reprise comprend le maintien de la production sur le site actuel, la conservation de l'intégralité des emplois, ainsi qu'un ambitieux plan d'investissements visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité.

Cette reprise vise la création d'une filière intégrée de production puis de transformation de produits finis en aluminium, aluminium-composite et autres matériaux (acier-laiton, superalliage, etc.) à destination notamment des secteurs de la défense et de l'énergie. Cette stratégie s'est déjà traduite par :

la reprise, en 2021, des Forges de Tarbes (ex-Tarbes Industry) fleuron de l'industrie française doté d'un savoir-faire unique en matière de forgeage, de traitement thermique et d'usinage des métaux ;

le lancement en 2022, du projet "Les Forges de Gerzat", seule usine 4.0 de production de corps creux d'aluminium d'Europe continentale.

Relance industrielle et souveraineté européenne

Né en 1945, ancienne filiale du groupe Pechiney et membre de la French Fab, SATMA PPC est le spécialiste de la production d'anodes, composants électroniques indispensables à la fabrication des condensateurs électrolytiques, par le traitement électrochimique de feuilles d'aluminium de haute pureté. L'offre est composée de feuilles "courant continu en haute tension" (DC Capacitor High Voltage) et de feuilles "courants alternatifs de démarrage" (AC Capacitor motorstart) destinées principalement à des condensateurs électrolytiques utilisés dans de nombreux secteurs tels que les carrières, les cimenteries, le traitement de l'eau et les industries tertiaires plus généralement. Ils sont aussi adaptés à des applications plus particulières, telles que les déchiqueteuses de voitures ou encore les mélangeurs de plastique.

Faute d'investissements d'une part et de la crise sanitaire d'autre part, l'entreprise a connu une dégradation de son activité commerciale et de sa rentabilité en 2020, conduisant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en janvier 2021.

Aujourd'hui, SATMA PPC dispose d'actifs tangibles, une technologie éprouvée, un savoir-faire reconnu et des clients fidèles principalement à l'export. En outre, SATMA PPC peut compter sur l'implication sans faille de femmes et d'hommes attachés à leur entreprise et dont la résilience, malgré les difficultés, a permis le sauvetage.

La relance de cette activité revêt une importance stratégique évidente en matière de souveraineté. En effet, SATMA PPC est une des rares entreprises de ce secteur dans l'Union européenne et par conséquent, un maillon essentiel permettant de réduire la dépendance de nos industries à des pays étrangers et de sécuriser ses approvisionnements sur le marché des composants électroniques.