Europlasma : Relance industrielle et optimisation de Satma Industries

(Boursier.com) — Europlasma , spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, détaille son plan d'investissements visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité de sa nouvelle filiale, Satma Industries (anciennement Satma PPC), spécialisée dans le traitement électrochimique (anodisation) de feuilles d'aluminium de haute pureté entrant dans la fabrication de condensateurs électrolytiques à forte valeur ajoutée pour l'industrie.

Produire plus en consommant moins

Europlasma investit dans une machine d'anodisation de dernière génération. Cet équipement, qui ajoutera une nouvelle ligne de production et représente un investissement évalué à environ 2,5 MEUR, permettra à Satma Industries de disposer d'un outil de production plus robuste et plus flexible avec des capacités de traitement accrues. Celle nouvelle ligne sera dotée de 5 cuves de bain distinctes contre 3 ou 2 sur les 12 lignes existantes. Selon les données du fournisseur, cette ligne aura une productivité deux fois supérieure aux précédentes tout en réduisant de plus de 25% la consommation énergétique.

Tout en améliorant sa rentabilité, cet investissement doit permettre à Satma Industries de gagner des parts de marché sur le segment de la basse tension, d'une part, et de se repositionner sur le marché de la haute tension, d'autre part. En effet, au-delà des gains de productivité liés à la cadence de fabrication, la composante énergétique est déterminante dans la compétitivité tarifaire.

À titre d'information, en 2021, l'activité du site a généré un chiffre d'affaires de 9,4 ME, contre 8,7 ME en 2020, pour un bénéfice net de 400 KE.

Gagner en indépendance énergétique, le défi de demain

En outre, Europlasma étudie la faisabilité de l'installation sur site d'une chaudière de Combustible Solide de Récupération (CSR) qui serait alimentée par Chopex, une autre filiale d'Europlasma. Cet investissement complémentaire permettrait à Satma Industries de gagner en indépendance grâce à une auto-alimentation disponible gratuitement et de se désensibiliser à la fluctuation des prix de l'énergie pour encore plus de compétitivité.