Europlasma : redémarrage de l'usine Inertam

(Boursier.com) — Europlasma annonce le redémarrage de l'usine Inertam selon le planning de l'arrêt programmé. Après 5 semaines d'arrêt programmé, l'usine de vitrification des déchets d'amiante a été remise en chauffe le 21 janvier dernier et l'injection des déchets d'amiante a été amorcée ce 28 janvier. Cette période d'arrêt, dont la finalité principale était la réfection du four de vitrification - qui a lieu deux fois par an - a été mise à profit pour démanteler les anciens stockeurs encore présents dans la zone confinée en préparation de la phase 2 des travaux d'optimisation qui seront achevés à la fin du premier semestre.

Éléments principaux de cette optimisation, de nouveaux stockeurs permettront d'améliorer la disponibilité de l'installation. En effet, la capacité tampon créée entre le broyage et l'injection des déchets dans le four de fusion permet de déconnecter les deux fonctions et donc de pouvoir réaliser en temps masqué des opérations de maintenance préventive. La technologie retenue assurera le fonctionnement robuste, durable et étanche de l'installation dans sa nouvelle configuration d'une capacité annuelle de 6.000 tonnes.