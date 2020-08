Europlasma : quorum non atteint

Europlasma : quorum non atteint









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Europlasma ont été convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, le 31 août 2020 à 14 heures à Pessac, Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières, comme annoncé dans l'avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des annonces légales obligatoires le 27 juillet 2020 (Bulletin no90).

Le bureau de l'assemblée a pu constater que les actionnaires présents ou représentés ont possédé ensemble 1.040.558 actions sur les 8.219.736 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. Le quorum représentant 12,66% des actions ayant le droit de vote, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire n'a pas pu, en conséquence, valablement délibérer.

Les résolutions soumises à l'assemblée générale réunie ce jour, seront soumises à une nouvelle assemblée générale ordinaire et extraordinaire appelée à se réunir, sur seconde convocation, le 22 septembre 2020 à 14 heures, à Pessac (33600) Cité de la Photonique, Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières.

Eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié à la Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à l'assemblée générale du 22 septembre 2020. Le cas échéant, les modalités définitives de l'Assemblée Générale seront précisées sur le site internet de la société. En tout état de cause, la Société invite ses actionnaires à consulter régulièrement le site internet de la société pour se tenir informés des actualités et modalités définitives relatives à l'Assemblée Générale du 22 septembre 2020.

En outre, le Conseil d'administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président plutôt qu'une présence physique. Le document unique contenant les formulaires de procuration et de vote par correspondance est disponible dans la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet de la Société (www.europlasma.com). Pour les actionnaires souhaitant participer physiquement à l'assemblée générale du 22 septembre 2020, le port du masque sera obligatoire et ils sont invités à se munir d'un stylo en vue de l'émargement de la feuille de présence.

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l'adresse suivante contactbourse@europlasma.com.