Europlasma publie un 1er semestre lourdement déficitaire

(Boursier.com) — Europlasma annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2019 qui ont fait l'objet d'un examen limité par le collège des Commissaires aux Comptes et qui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Les résultats au 30 juin 2019 concernent la période précédant la reprise de la société par la nouvelle direction en août 2019 dans le cadre d'un plan de continuation. "Les actions entreprises ont permis d'assainir la structure financière et de définir le nouveau plan de développement d'Europlasma. Ainsi, les données du premier semestre 2019 ne sont pas représentatives de la nouvelle orientation du Groupe, dont la stratégie présentée le 27 novembre 2019 doit permettre de faire évoluer radicalement son modèle économique. Cette publication permet au Groupe d'être à jour de ses publications périodiques, dans l'attente des résultats annuels 2019, en avril 2020", commente le groupe.

les chiffres clés consolidés du premier semestre 2019 font ressortir un chiffre d'affaires de 3,1 ME, en repli de 51% du fait d'une baisse d'activité sur les trois secteurs d'activité, résultant principalement du placement en redressement judiciaire, un EBITDA négatif de 9,2 ME en recul de 58% - lié à la sous-exploitation des capacités industrielles -, un résultat opérationnel négatif de 10,9 ME intégrant 4 ME de charges sur les opérations de financement et de redressement judiciaire, ainsi qu'une perte nette part du groupe de 12,6 ME (contre 10,5 ME au 30 juin 2018) après prise en compte d'une charge financière de 2,5 ME. Les capitaux propres pdg étaient de -38,8 ME pour un endettement brut de 34,2 ME et une trésorerie disponible de 4,6 ME.

Europlasma a conclu un nouveau contrat de financement avec European High Growth Opportunities Securitization Fund, sous la forme d'un contrat d'émission de 3.000 bons d'émission d'OCABSA (BEOCABSA) pour un montant nominal total maximum d'emprunt obligataire de 30.000.000 d'euros. L'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2019 a autorisé l'émission des BEOCABSA correspondants. Dans ce cadreau 20 janvier 2020, Europlasma a déjà procédé au tirage des 4 premières tranches d'OCABSA pour un montant nominal total de 8 millions d'euros.

En novembre 2019, Europlasma a présenté sa nouvelle orientation stratégique, reposant sur trois axes principaux de développement, à savoir une offre technologique capable de répondre aux enjeux économiques et environnementaux de vastes marchés, une stratégie commerciale fondée sur la vente de technologies et le partage des bénéfices induits, ainsi qu'un "pragmatisme économique visant à rationaliser les investissements et à valoriser les actifs industriels". Cette stratégie doit permettre "de faire évoluer radicalement le modèle économique d'Europlasma en maximisant les revenus et la rentabilité générés par les solutions" tout en maitrisant les capitaux engagés dans l'exploitation de la technologie. De plus, Europlasma a décidé de se concentrer sur la fourniture de technologies exploitées par des tiers partenaires et d'introduire progressivement dans ses contrats un intéressement aux bénéfices induits par ses solutions.