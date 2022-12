Europlasma : première cotation des actions nouvelles

(Boursier.com) — Europlasma , expert des solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, annonce la finalisation des opérations de regroupement des actions composant son capital social, à raison d'une action nouvelle pour dix mille (10.000) actions anciennes, conformément au calendrier modifié annoncé par communiqué du 9 novembre 2022.

À compter de ce jour et sans démarche requise de la part des actionnaires, les actions anciennes (code ISIN FR0013514114) sont radiées de la cote, tandis que les actions nouvelles issues du regroupement sont négociables sur le marché Euronext Growth Paris sous un nouveau code ISIN : FR001400CF13.

Les principales caractéristiques des actions nouvelles sont les suivantes :

Nombre d'actions nouvelles : 4.087.578 ;

Valeur nominale d'une action nouvelle : 1 euro ;

Code ISIN des actions nouvelles : FR001400CF13 ;

Code mnémonique des actions nouvelles : ALEUP ;

Les actions nouvelles confèrent de plein droit, sans l'accomplissement d'aucune formalité, les mêmes droits que les actions anciennes qu'elles remplacent.

Les actionnaires détenant un nombre d'actions anciennes formant un multiple de 10.000 n'ont aucune démarche ou formalité à accomplir. Ces actions ont été regroupées automatiquement par leur intermédiaire financier, à raison d'une action nouvelle pour dix mille actions anciennes.

Les actionnaires ne détenant pas un nombre d'actions anciennes formant un multiple de 10.000 recevront automatiquement de leur intermédiaire financier une indemnisation correspondant aux actions formant rompus dans un délai de trente jours à compter du 20 décembre 2022, soit au plus tard le 19 janvier 2023.

Ces opérations ont été réalisées conformément à la décision de l'assemblée générale de la Société du 7 juin 2022 prise aux termes de sa septième résolution (communiqué du 8 juin 2022) et sur le fondement des articles L. 228-29-1 et suivants du Code de commerce et de l'article 6 du décret no48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières.

Pour toute question portant sur les opérations de regroupement, une "foire aux questions" a été mise à disposition des actionnaires sur le site internet de la société. En outre, pour toute question d'ordre général concernant les actions Europlasma, la Société met également à disposition des actionnaires des éléments d'information en réponse aux "questions fréquentes" au sein de l'espace investisseurs de son site internet.