Europlasma : perte semestrielle de 2,5 ME; ajuste son objectif annuel à 1.428 tonnes de déchets amiantés traités

(Boursier.com) — Europlasma a généré un chiffre d'affaires semestriel de 7,2 MEUR, stable par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La dégradation du résultat opérationnel courant (-8,5 MEUR pour -7,5 MEUR au 1er semestre 2022) est directement liée à ce décalage de chiffre d'affaires. En dehors de cet effet conjoncturel, l'amélioration opérationnelle d'Inertam a permis d'absorber en partie la montée en charges du pôle Industrie.

Alors que le 1er semestre 2022 avait bénéficié d'un produit comptable exceptionnel de 7,1 MEUR, sans effet cash, lié à l'acquisition de Satma Industries, le 1er semestre 2023 enregistre un produit financier de 6,1 MEUR lié à l'évaluation à la juste valeur au 30 juin 2023 des BSA associés aux OCEANE, lui aussi sans effet cash, qui, conjugué à une charge financière allégée depuis l'arrêt du contrat d'OCABSA en octobre 2022, fait ressortir un résultat financier de +5,6 ME (contre -1,8 MEUR au 1er semestre 2022).

En conséquence, le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit en quasi-stabilité à -2,5 MEUR, contre -2,4 MEUR au 1er

semestre 2022.

Sur le second semestre 2023, l'environnement reste marqué par la poursuite des tensions sur les coûts de l'énergie qui

devraient pénaliser la production de l'usine de traitement de déchets amiantés. Par prudence, le Groupe ajuste son

objectif annuel 2023 à 1 428 tonnes de déchets amiantés traités et anticipe une reconduction du plan de sobriété jusqu'à la reprise de production prévue au second trimestre 2024.