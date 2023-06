Europlasma : Nouvelle commande de 6.000 corps creux

(Boursier.com) — Les Forges de Tarbes, filiale à 100% d'Europlasma, ont reçu une nouvelle commande d'un montant supérieur à 1,4 millions d'euros pour la fourniture dès 2023 de près de 6.000 corps creux de gros calibre utilisés dans la fabrication des obus de 155 mm.

Cette commande portera la production annuelle pour ce client à environ 36.000 unités contre 17.000 en 2022.

Elle conforte la décision d'investir massivement au cours des trois prochaines années sur le site de l'ancien arsenal tarbais au regard notamment des nombreuses sollicitations inhérentes au contexte de crise géopolitique.

Accélération du désendettement et constitution d'une importante capacité d'investissement

La société a procédé à l'émission des cinquième et sixième tranches de 200 OCEANE chacune pour un montant nominal de deux millions d'euros. Ce tirage a pour vocation de financer les investissements prévus sur le site des Forges de Tarbes et de désendetter le Groupe à un niveau sensiblement inférieur à 1 ME.

La société rappelle avoir annoncé par communiqué de presse du 23 mars 2023, la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 15 ME sur 3 ans, par émission de bons d'émission donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes avec bons de souscription attachés le cas échéant au profit de Environmental Performance Financing.