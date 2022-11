Europlasma : Nouvelle autorisation en vue de la réception de 500 tonnes de déchets amiantés italiens

(Boursier.com) — Europlasma , spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce avoir été informée, via sa filiale Inertam, de l'autorisation par le Pôle National des Transferts Transfrontaliers des Déchets (PNTTD), service du Ministère de la transition écologique français en liaison avec les autorités italiennes, d'acheminer 500 nouvelles tonnes de déchets amiantés sur le site de Morcenx pour y être vitrifiées.

Après réception ce jour des premiers tonnages en provenance d'Italie (communiqué du 28/11/2022), il s'agit là du premier convoi relatif au traitement définitif par Inertam de 1.000 tonnes de déchets italiens pour lesquels des demandes d'exportation avaient été déposées en mai dernier auprès des autorités compétentes (communiqué du 30/05/2022).

Pour rappel, Inertam dispose d'une technologie unique au monde qui permet de détruire définitivement la toxicité des déchets d'amiante grâce à la très haute température. L'usine a la capacité de traiter annuellement 8.000 tonnes de déchets amiantés, lesquels sont transformés en un sous-produit inerte (Cofalit) et aujourd'hui valorisé dans des travaux de BTP.