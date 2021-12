Europlasma : nouveau tirage obligataire de 2 ME

(Boursier.com) — Dans le cadre du contrat d'émission de 10.000 bons d'émissions d'obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la société Europlasma (OCA) avec bons de souscriptions d'actions attachés le cas échéant (BSA et, ensemble avec les OCA, les OCABSA) conclu entre Europlasma S.A et Global Corporate Finance Opportunities 11, le 16 avril 2021, la société a procédé, le 15 décembre, au tirage de 2 tranches de 100 OCA chacune, correspondant aux tranches 17 à 18, pour un montant nominal total de 2 ME.

Le programme de financement, d'un montant maximum de 100 ME sur 7 ans, doit servir, pour 75%, à financer de nouveaux projets générateurs de valeur. A ce titre, les fonds issus de ce tirage seront alloués à des investissements prioritaires pour Les forges de Tarbes, et à l'aménagement de la zone de préparation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) de Chopex.