Europlasma nomme Anil Bhat Directeur Commercial

(Boursier.com) — Europlasma a recruté Anil Bhat en qualité de Directeur commercial (Chief Commercial Officer). Avec une expérience de plus de 25 ans dans de grands groupes internationaux, Anil Bhat a joué un rôle important dans le lancement de nouvelles activités, l'attaque de nouveaux marchés, l'amélioration des résultats financiers et la signature d'alliances d'envergure mondiale. Il a débuté sa carrière en Russie où il a passé plus de 15 années, dirigeant notamment les ventes de la filiale locale d'Honeywell. En 2000, il rejoint la multinationale Schlumberger où il a occupé deux postes : d'abord en qualité de Global Product Marketing, puis de Senior Business Director EMEAR en France. En 2006, Anil devient Directeur des Opérations CIS-MEA pour l'entreprise américaine Dentsply Inc. au Royaume-Uni. De retour en France en 2013, il est nommé Directeur commercial EMEA de BASLER Electric. Il est ensuite nommé Directeur du Développement de Sodial International pour la France, la Russie, l'Inde et l'Amérique.

Né en Inde, il est titulaire d'une maîtrise en ingénierie, d'un diplôme de langue russe et d'un MBA de l'École des Ponts ParisTech.