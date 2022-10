Europlasma : modification du calendrier de regroupement des actions

(Boursier.com) — Europlasma avait annoncé, le 14 octobre, le lancement des opérations de regroupement des actions et communiqué un calendrier pour la réalisation de ces opérations. En concertation avec Global Corporate Finance Opportunities 11 (GCFO 11), le conseil d'administration de la société a décidé de modifier le calendrier des opérations de regroupement d'actions afin de permettre de concilier les droits et obligations de la société et de GCFO 11 au titre du Contrat.

Le nouveau calendrier des opérations de regroupement d'actions fait apparaitre une reprise de la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société dès ce jour, et une nouvelle période de suspension de cette faculté, qui courra à compter du 10 novembre (inclus) pour se terminer le 15 décembre (inclus).

Les opérations de regroupement débuteront donc le 15 novembre, pour s'achever le 15 décembre. Le 1er jour de cotation des actions regroupées sera le 16 décembre 2022.

Rappelons que la parité de regroupement est de 10.000 actions anciennes de 0,0001 euro de valeur nominale contre 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro chacune.