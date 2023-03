Europlasma : mise en place d'un nouveau financement obligataire de 15 ME de nominal sur 36 mois

(Boursier.com) — Europlasma a signé un accord de financement pouvant atteindre un montant nominal maximum de 15 millions d'euros sur 36 mois par l'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de la société avec bons de souscriptions d'actions attachés le cas échéant, au profit du fonds Environmental Performance Financing, ainsi que l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions au bénéfice de tous les actionnaires de la société inscrits en compte au 15 avril 2023. Ces derniers seront admis à la cotation sur Euronext Growth.

Ce nouveau programme de financement conclu avec le fonds Environmental Performance Financing a pour objectif de permettre à Europlasma de doter sa filiale Les Forges de Tarbes des moyens financiers nécessaires à l'accélération de sa production de corps creux et à l'intégration de nouvelles étapes de production d'obus de 155mm au cours des 36 prochains mois en vue de répondre à la demande croissante en matière de production de munitions de gros calibre.

Cette évolution fait suite à l'autorisation reçue du Ministère de la Défense pour exporter des corps creux produits par Les Forges de Tarbes et utilisés dans la fabrication des obus de 155mm et s'inscrit dans la volonté d'un rétablissement de la souveraineté industrielle nationale et européenne du secteur.

En parallèle, le Groupe Europlasma poursuit ses autres activités (traitement et valorisation des déchets, décarbonation, etc.) dont les besoins globaux en financement sont couverts par une ligne de crédit d'un montant maximal de 14,4 ME souscrit auprès de la société Environmental Performance Financing à la suite de la résiliation de son précédent programme obligataire. A ce jour, ce financement a fait l'objet d'un encaissement d'un montant cumulé de 5 ME, dont une partie de la dette (2,9 ME) a été remboursée courant février. Le Groupe estime actuellement que cet emprunt permet de couvrir les besoins en financement et les investissements de ces activités jusqu'au 31 mars 2024.