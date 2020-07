Europlasma : mise en chauffe de l'usine de traitement des déchets d'amiante Inertam

Crédit photo © Inertam

(Boursier.com) — Europlasma annonce la mise en chauffe de son usine de traitement des déchets d'amiante Inertam, située à Morcenx dans les Landes. Après près de 1 an de travaux de modernisation et d'optimisation représentant un investissement de plus 5 millions d'euros, le protocole de redémarrage de l'usine Inertam est enclenché avec la montée en température progressive des équipements.

A l'issue de cette mise en chauffe d'une dizaine de jours, l'installation recommencera à traiter les déchets d'amiante. L'objectif de production est fixé à 2.400 tonnes sur le second semestre 2020.