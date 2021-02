Europlasma : levées de fonds au menu de l'Assemblée générale

(Boursier.com) — Le Groupe Europlasma rappelle que les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée générale extraordinaire, le 24 février, à 14h, à Pessac à la Cité de la Photonique.

Europlasma avait indiqué, le 19 janvier, avoir demandé la désignation d'un Mandataire ad hoc chargé d'assurer l'atteinte du quorum requis lors de cette assemblée générale. Le Président du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a désigné, par ordonnance du 11 février, la Selarl Ajilink Vigreux, prise en la personne de Me Sébastien Vigreux, en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation des actionnaires qui ne participeront pas à l'assemblée via l'un des différents modes de participation prévus à cette occasion. Cette désignation aura pour objet de permettre l'atteinte du quorum nécessaire au vote des résolutions figurant à l'ordre du jour.

Afin de ne pas influer sur le résultat des votes et de ne pas porter atteinte à l'intérêt légitime des actionnaires, les droits de vote attachés aux actions des actionnaires ainsi représentés seront exercés par le mandataire ad hoc à raison de deux tiers de votes favorables et d'un tiers de votes défavorables, soit un vote " neutre " puisqu'une résolution de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire doit recueillir plus des deux tiers des voix favorables pour être adoptée.

A l'occasion de l'Assemblée du 24 février, les actionnaires seront appelés à se prononcer sur une proposition de délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la société, avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription des actionnaires, au profit des catégories de bénéficiaires suivantes :

- les sociétés industrielles ou commerciales du secteur des énergies renouvelables ou sociétés d'investissement et fonds d'investissement de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur des énergies renouvelables ;

- des sociétés d'investissement, fonds d'investissement ou fonds gestionnaires d'épargne collective français ou étrangers qui peuvent investir dans les sociétés françaises cotées sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris ;

- des créanciers détenant des créances liquides et exigibles sur la société et ayant exprimé leur souhait de voir leur créance convertie en titres de la Société et pour lesquels le conseil d'administration jugerait opportun de compenser leur créance avec des titres de la société.

Les opérations concerneraient l'émission d'actions ordinaires, ou de valeurs mobilières. Les augmentations de capital réalisées en application de cette délégation ne pourraient pas excéder un montant nominal maximal de 100 millions d'euros. Les émissions de titres de créances seraient limitées à un montant nominal maximal de 100 millions d'euros.