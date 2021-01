Europlasma : levée de fonds au menu de l'Assemblée générale

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Europlasma a décidé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire le 24 février 2021 à 14h, à Pessac en Gironde.

L'Assemblée a pour seul objet de conférer au Conseil d'administration la possibilité d'émettre des actions ordinaires ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires. Cette délégation est indispensable à la mise en oeuvre de la solution privilégiée par l'entreprise pour faire face à ses besoins de financement de son activité et de ses projets en cours et à l'étude, y compris la capacité à saisir des opportunités de croissance externe, le cas échéant.

Par ailleurs, la société a demandé au Président du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation des actionnaires qui ne participeront pas à l'assemblée via l'un des différents modes de participation prévus à cette occasion.

Cette désignation aura pour objet d'assurer l'atteinte du quorum nécessaire au vote des résolutions figurant à l'ordre du jour. Afin de ne pas influer sur le résultat des votes et de ne pas porter atteinte à l'intérêt légitime des actionnaires, les droits de vote attachés aux actions des actionnaires ainsi représentés devront être exercés par le mandataire ad hoc à raison de deux tiers de votes favorables et d'un tiers de votes défavorables. La société reviendra vers les actionnaires une fois le mandataire ad hoc dûment désigné par le Tribunal afin de les informer de son identité et de la mission exacte qui lui sera confiée.



Dans le contexte sanitaire actuel et compte tenu des mesures administratives de restriction des déplacements et des rassemblements collectifs susceptibles d'être prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à l'assemblée générale. Le cas échéant, les modalités définitives de l'assemblée générale seront précisées sur le site internet de la société dans l'espace actionnaires, rubrique 'Assemblées Générales'. Europlasma informera les actionnaires des décisions qui pourraient être prises par le Conseil d'administration concernant l'aménagement des modalités de participation et de vote à cette assemblée en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Europlasma invite ses actionnaires souhaitant participer à cette assemblée à voter par correspondance ou à se faire représenter au moyen d'une procuration. A cet effet, il convient d'utiliser le formulaire dédié à adresser à Caceis Corporate Trust - Services Assemblées Générales à Issy-Les-Moulineaux ou à l'adresse électronique dédie (contactbourse@europlasma.com).

L'avis de réunion ainsi que l'ensemble de la documentation concernant l'assemblée pourront être consultés sur le site internet de la société dans l'espace actionnaires, rubrique "Assemblées Générales".