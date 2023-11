Europlasma lève 1 ME par émission d'OCEANE

(Boursier.com) — Europlasma a procédé au tirage de la 10e tranche de 200 OCEANE, sans BSA attachés, pour un montant nominal de 1 million d'euros.

Cette émission intervient dans le cadre de l'emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 15ME sur 3 ans, par émission de bons d'émission (Bons d'Émission) donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ ou existantes (OCEANE) avec bons de souscription attachés le cas échéant (BSA) au profit de Environmental Performance Financing (EPF).

L'émission des 200 OCEANE réalisée ce jour pourrait donner lieu à la création de 136.986.301 actions nouvelles sur la base d'un prix de conversion théorique de 0,0073 euro. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital de la société pourrait ainsi ressortir à 0,69%.

La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime qu'avec l'utilisation des 15 tranches de 1ME de la présente ligne de financement obligataire, dans l'hypothèse de l'émission de la totalité des OCEANE émises au titre des 15 tranches, elle est en mesure de financer les activités et investissements de sa filiale Les Forges de Tarbes jusqu'au 31 mars 2026.

En outre, le Groupe rappelle que la ligne de crédit d'un montant maximal de 14,4 ME lui permet de couvrir les besoins en financement et les investissements au titre de ses autres activités (traitement, valorisation des déchets et décarbonation) jusqu'au 30 juin 2024.