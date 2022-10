Europlasma : le résultat net ressort à -2,4 ME au S1

(Boursier.com) — Europlasma publie un chiffre d'affaires multiplié par 2,4, à 7,2 ME au S1. Cette très forte croissance est le fruit de l'intégration réussie des nouvelles activités de Décarbonation issues de l'acquisition de Satma Industries et des Forges de Tarbes. A périmètre constant, le chiffre d'affaires est quasiment stable (-1%), témoignant de la bonne résilience du Groupe dans un environnement énergétique dégradé.

Cette croissance a été réalisée dans un contexte de bonne maîtrise des charges opérationnelles, malgré l'inflation des charges externes (+18%) et des charges de personnel (+31%) liée au changement de dimension. L'effectif moyen est ainsi passé de 97 collaborateurs au 1er semestre 2021 à 175 collaborateurs au 1er semestre 2022.

L'EBITDA semestriel ressort ainsi à -5,1 ME, en amélioration de 1,1 ME par rapport au 1er semestre 2021. Le résultat opérationnel courant s'élève à -7,5 ME, en baisse de 0,9 ME du fait du doublement des dotations aux amortissements et provisions induit par l'intégration des nouvelles activités industrielles de Satma Industries, Les Forges de Gerzat et Les Forges de Tarbes et aux travaux réalisés sur le site d'Inertam.

Le résultat opérationnel ressort ainsi positif à 36 KE, contre une perte de 6,8 ME au 1er semestre 2021. Cette nette amélioration résulte du profit de 7,1 ME généré par l'intégration de Satma Industries dont la valeur des actifs est nettement supérieure au prix payé pour leur acquisition (badwill). En neutralisant cet effet, le résultat opérationnel est en amélioration de 1 ME.

La charge financière nette est en baisse de 55%, à -1,8 ME, du fait du calcul mécanique des charges liés au contrat d'émission d'OCABSA. En conséquence, le résultat net ressort à -2,4 ME, contre -11,1 ME au 30 juin 2021, soit une perte nette divisée par 4,6.

Jérôme Garnache-Creuillot, PDG d'Europlasma a déclaré : "Ce 1er semestre témoigne de la profonde transformation opérée par le Groupe Europlasma. Pour la première fois, nous montrons un nouveau visage avec désormais 3 branches d'activités, autour des Solutions Plasma, de la Décarbonation et du Traitement de déchets dangereux qui offrent de solides perspectives et de puissantes synergies dans un contexte où l'urgence de solutions environnementales durables n'a jamais été aussi forte.

C'est grâce à ce nouveau visage que nous avons été capables de mettre en place de nouvelles sources de financement plus conventionnelles.

Même si le contexte énergétique met nos activités industrielles sous pression à court terme et nous oblige à faire preuve de réactivité et de capacité d'adaptation, je suis convaincu que nos choix stratégiques sont les bons et nous offrent de solides perspectives d'avenir."